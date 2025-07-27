الحرارة تتجاوز الـ 45.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى، إنه وفقا لتوقعات الهيئة، مازالت تتأثر البلاد بارتفاع في درجات الحرارة وموجة شديدة الحرارة لليوم الخامس على التوالي.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا واضحا، أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت بفارق 6 درجات، بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وشددت على أن درجات الحرارة ترتفع بشكل مستمر، متابعة: هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيساعد على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سطوع أشعة الشمس، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% في الأماكن الساحلية وفي القاهرة الكبري تتجاوز الـ 85%، ولذلك سنشعر بأن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.

وأوضحت أن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة لتسجل 41 في الظل و44 درجة في حالة التعرض للشمس، متابعة: هناك ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير وواضح خلال فترة الليل، لتكون الأجواء حارة رطبة.

وشددت على أن ذروة الموجة مستمرة حتى يوم الاثنين، ولكن بداية من يوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة في الانكسار تدريجياً.