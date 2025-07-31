رئيس وزراء السويد: الوضع في غزة مروع ويجب تجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل

أكد رئيس وزراء السويد أن الأوضاع في قطاع غزة تدهورت بشكل كارثي، مشيراً إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة التي تواجه المدنيين هناك.

إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بالمساعدات الطارئة

وانتقد رئيس الوزراء السويدي الحكومة الإسرائيلية لعدم التزامها بتوفير المساعدات الطارئة اللازمة لسكان غزة، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

دعوة لتجميد الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

طالب رئيس الوزراء السويدي الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية لتجميد الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، كخطوة ضغط دبلوماسي لإنهاء الأزمة ووقف الانتهاكات.