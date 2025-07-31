5 آلاف طن مساعدات تدخل غزة ضمن حملة "زاد العِزة" برعاية الهلال الأحمر المصري

قال أحمد عبد الرازق، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إن قوافل المساعدات ضمن حملة "زاد العِزة" تواصل تدفقها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الفوجين الخامس والسادس يقفان حاليًا في انتظار الدخول، فيما أنهى الفوج الرابع دخوله عبر معبر كرم أبو سالم.

5 آلاف طن من المساعدات المتنوعة

وأوضح عبد الرازق أن الشاحنات بدأت بالدخول منذ الساعة الثامنة صباحًا، وقد وصلت حتى مساء أمس نحو 5 آلاف طن من المساعدات المتنوعة، من بينها مواد غذائية، سلال تموينية، مستلزمات طبية، وصحية، إضافة إلى مواد بناء مخصصة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

وأضاف أن المساعدات شملت لأول مرة الخبز الطازج والوجبات الساخنة، يتم إعدادها في "المطبخ الإنساني" التابع للهلال الأحمر المصري بمدينة الشيخ زويد، استجابة لاحتياجات عاجلة تم رصدها بالتنسيق مع الفرق الميدانية.

وأشار إلى أن هذه الحملة تشرف عليها منظومة ضخمة يديرها أكثر من 35 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري، ينتشرون في العريش ورفح والشيخ زويد لتسهيل تحرك القوافل وضمان وصول المساعدات بكفاءة عالية إلى مستحقيها في قطاع غزة.