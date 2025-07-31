قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5 آلاف طن مساعدات تدخل غزة ضمن حملة "زاد العِزة" برعاية الهلال الأحمر المصري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال أحمد عبد الرازق، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إن قوافل المساعدات ضمن حملة "زاد العِزة" تواصل تدفقها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الفوجين الخامس والسادس يقفان حاليًا في انتظار الدخول، فيما أنهى الفوج الرابع دخوله عبر معبر كرم أبو سالم.

 5 آلاف طن من المساعدات المتنوعة

وأوضح عبد الرازق أن الشاحنات بدأت بالدخول منذ الساعة الثامنة صباحًا، وقد وصلت حتى مساء أمس نحو 5 آلاف طن من المساعدات المتنوعة، من بينها مواد غذائية، سلال تموينية، مستلزمات طبية، وصحية، إضافة إلى مواد بناء مخصصة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

وأضاف أن المساعدات شملت لأول مرة الخبز الطازج والوجبات الساخنة، يتم إعدادها في "المطبخ الإنساني" التابع للهلال الأحمر المصري بمدينة الشيخ زويد، استجابة لاحتياجات عاجلة تم رصدها بالتنسيق مع الفرق الميدانية.

وأشار إلى أن هذه الحملة تشرف عليها منظومة ضخمة يديرها أكثر من 35 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري، ينتشرون في العريش ورفح والشيخ زويد لتسهيل تحرك القوافل وضمان وصول المساعدات بكفاءة عالية إلى مستحقيها في قطاع غزة.

معبر رفح قوافل المساعدات غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

مصلحة الجمارك

الغرفة التجارية بالقاهرة: تسريع الإفراج الجمركي يخفض أعباء الإنتاج والتصدير

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 1-8-2025

سعر اليورو

سعر اليورو أمام الجنيه مساء اليوم 1-8-2025

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد