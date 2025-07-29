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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.


وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

عيار 18: 3964 جنيهًا

عيار 21: 4625 جنيهًا

عيار 24: 5286 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,000 جنيه

ويتابع البرنامج بشكل يومي حركة أسعار الذهب وتغيراتها في السوق المصري، في إطار اهتمامه بالشؤون الاقتصادية التي تمس المواطن.


رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، في فقرته الاقتصادية، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 وجاءت الأسعار كالتالي:


أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الشراء: 48.81 جنيه

سعر البيع: 48.94 جنيه

أسعار صرف اليورو الأوروبي
سعر الشراء: 57.30 جنيه

سعر البيع: 57:30 جنيه

أسعار صرف الجنيه الإسترليني

 
سعر الشراء: 65.57 جنيه

سعر البيع:  65:79 جنيه

أسعار صرف الريال السعودي
سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 13.05 جنيه

أسعار صرف الدينار الكويتي
سعر الشراء: 160.00 جنيه

سعر البيع: 160.49 جنيه

كما كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة وانكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن البلاد كانت تمر بموجة شديدة الحرارة، حيث كانت درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 درجة، ولكن اليوم سنشعر بانخفاض طفيف بفارق درجتين.

وأضافت أن هناك ارتفاعا مستمرا في نسب الرطوبة، التي تتجاوز 95% في المناطق الساحلية و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون حارة رطبة.

وشددت على أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية تصل إلى 45 درجة مئوية، لافتة إلى أن هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على أقصى جنوب البلاد.

وأكدت وجود نشاط للرياح سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، منوهة بأنه بداية من الغد سيكون هناك انكسار وانخفاض واضح لموجة الطقس الحار.

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