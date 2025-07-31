قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كسوف الشمس.. 9 دول عربية على موعد مع ظلام كامل فى عز النهار
محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
نشر مقاطع مخلة..ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة
من قلب الصحراء لـ العالمية..أبو العينين يكشف كيف تحولت كليوباترا إلى علامة صناعية؟
النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام
محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده
مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة. 

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت بالفعل في الشعور بانكسار واضح للموجة الحارة التي أثرت على معظم الأنحاء خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة انخفضت اليوم، الخميس، بمقدار 6 درجات مئوية لتسجل 37 درجة مئوية بعد أن وصلت إلى 43 درجة خلال الأيام السابقة.

طقس حار نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وأوضح القياتي أن الطقس اليوم يشهد أجواءً حارة ورطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع أجواء مائلة للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مؤكدًا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والتي تُزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

شبورة كثيفة وأمطار محتملة على حلايب

وأشار القياتي إلى وجود تحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من صباح اليوم على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي الحذر.

كما لفت إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الجنوبية.

استقرار في البحرين وارتفاعات معتدلة للأمواج

وفيما يخص الملاحة البحرية، أكد القياتي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية بشكل طبيعي مع أخذ الحيطة.

درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات

واختتم القياتي تصريحه بعرض أبرز درجات الحرارة المسجلة اليوم، ومنها:

القاهرة: 35 للعظمى – 26 للصغرى

الإسكندرية: 31 – 24

شرم الشيخ: 40 – 29

أسوان: 45 – 30

الأقصر: 44 – 28

قنا: 43 – 27

مطروح: 30 – 23

تحذير للمواطنين

وشدد محمود القياتي على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، خاصة في ظل التقلبات الجوية السريعة خلال فصل الصيف، وضرورة اتباع الإرشادات لتفادي تأثيرات الرياح والرطوبة العالية، خصوصًا كبار السن والأطفال.

حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء الصحة وراحة البال.. ردده حتى ينعم الله عليك بالعافية ويطمئن قلبك

النمل

هل انتشار النمل والحشرات له علاقة بالحسد؟.. دار الإفتاء تجيب

صلاة الأوابين

صلاة الأوابين .. اعرف حكمها وفضلها ومتى تؤدى وعدد ركعاتها

بالصور

حافلة للطرق الوعرة بفندق 5 نجوم في داخلها

حافلة
حافلة
حافلة

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد