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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس.. التراجع مستمر

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل  سعر الدولار في مصر تراجعه منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، مسجلا انخفاضا بقيمة يتراوح بين 15 لـ 20 قرشا.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 31 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 48.75 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي  لنحو  48.68 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة لنحو  48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ( الأهلي المتحد،  HSBC) ليسجل  48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك ( الشركة المصرفية الدولية، تنمية الصادرات) نحو  48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع. 

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، مصر، الأهلي، التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي،كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، البركة،المصرف العربي، قناة السويس، الإسكندرية، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري،  التعمير والإسكان) لنحو  48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو  48.63 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك ( ميد بنك، قطر الوطني،  الكويتي الوطني) نحو  48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المركزي  اليوم الخميس

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

48.75 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

48.71 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الخميس

48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم الخميس

50.31 جنيه. 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الأمريكي البنك المركزي بنك مصر

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