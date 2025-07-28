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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين 28 يوليو 2025

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

انخفض سعر الدولار في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو  49.06 جنيه للشراء و49.16 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة لنحو 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.90 جنيه للشراء و49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك ( الشركة المصرفية الدولية، الأهلي الكويتي) نحو  48.87 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع. 

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( مصر، الأهلي، التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي،  فيصل الإسلامي) لنحو  48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع. 

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ( المصرف العربي، ،الأهلي المتحد، قناة السويس، ميد بنك،  HSBC، الإسكندرية) ليسجل  48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع. 

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، الكويتي الوطني،  أبوظبي التجاري،  التعمير والإسكان ) لنحو 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك (العقاري المصري العربي،  قطر الوطني) نحو  48.81 جنيه للشراء و48.91 جنيه للبيع. 

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، البركة) لنحو 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي  اليوم الإثنين

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 48.81 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الإثنين

49.06 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الإثنين

48.90 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الإثنين

48.91 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار سعر الدولار في مصر الدولار اليوم

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