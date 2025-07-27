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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أشهر جرام ذهب اليوم الأحد 27-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر أشهر جرام ذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-7-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

تحركات سعر عيار 21 اليوم

 زاد سعر جرام الذهب الأشهر انتشارا بقيمة 10 جنيهات ليعوض بذلك التراجع الطفيف الذي شهده أمس. 

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وصل متوسط سعر الذهب من عيار 21 الأكثر قيمة اليوم  نحو 4615 جنيهات للبيع و 4590 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وعوض سعر الذهب اليوم؛  خسائره بمختلف الأعيرة الذهبية في محلات تداول المشغولات الذهبية .

وكان متوسط سعر جرام الذهب في مصر سجل ختام تعاملات أمس نحو 4605 جنيهات.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

سعر الذهب

 

 

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو  5274 جنيهًا للبيع و 5246 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في الصاغة رسميا

سعر عيار 21 اليوم

بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4615 جنيهات للبيع و 4590 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3956 جنيها للبيع و 3934 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3077 جنيها للبيع و 3060 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب  اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.920 ألف جنيه للبيع و 37.720 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب  اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3336 دولارا 

 

تراجع أوقية الذهب عالميا

و تراجعت أوقية الذهب عالميًا بنسبة 0.4% خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض على خلفية بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الولايات المتحدة، إضافةً إلى التقدم المحرز في مفاوضات تجارية بين واشنطن وشركائها، ما قلل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

تراجع الذهب عالميا

 تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3336 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.

تعرض الذهب لضغوط بيعية عقب صدور بيانات عمل أمريكية قوية، إلى جانب تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على تحركات المستثمرين، كما دعم انتعاش الدولار الأمريكي على حساب عوائد سندات الخزانة المتراجعة هذا الاتجاه، ما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

أثرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة والتقدم المحرز في اتفاقيات التجارة مع الأخيرة على الطلب على الملاذ الآمن، مما دفع المعدن الأصفر إلى الانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

الفائدة الأمريكية

من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50% للمرة الخامسة هذا العام في الأسبوع المقبل.

و بررت البيانات الصادرة خلال الشهر موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سياسته الحالية بعد انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع الرابع على التوالي، مما يُبرز قوة سوق العمل. في حيث غضون ذلك، انخفضت طلبات السلع المعمرة يوم الجمعة، مدفوعةً بانخفاض طلبيات الطائرات.

شهد الأسبوع الماضي أخبارًا إيجابية على صعيد التجارة الدولية؛ إذ أعلنت واشنطن وطوكيو عن اتفاق تجاري، فيما تزايدت التوقعات بشأن صفقة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي قبل الأول من أغسطس

 وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة "متساوية" لإبرام اتفاق مع أوروبا، مشيرًا إلى أن أغلب الصفقات التجارية قد تم الانتهاء منها، مع توقعات بتحديد تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و15%.

سعر الذهب اليوم في مصر

ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 4.386%، ما أدى لانخفاض العوائد الحقيقية إلى 1.936%، إلا أن الذهب لم يستفد من هذا التراجع، في ظل سيطرة تفاؤل الأسواق التجارية وارتفاع الدولار.

خلال الخميس الماضي ، أشارت طلبات إعانة البطالة الأولية التي جاءت أفضل من المتوقع إلى استمرار قوة سوق العمل، حتى مع إعلان ستاندرد آند بورز جلوبال عن انكماش في نشاط التصنيع، انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في يونيو، مدفوعةً بشكل رئيسي بانخفاض حاد في الطلب على الطائرات.

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