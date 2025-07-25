الحق قدم .. ما الموعد الأخير لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025؟

بدأت مؤخراً عملية الطرح الأول لمشروع الإسكان الأخضر 2025، والتي تستهدف الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة تتسم بالاستدامة والتصميم الذكي.

يمثل مشروع الإسكان الأخضر 2025، خطوة نحو توفير وحدات سكنية متميزة مقارنة بوحدات الإسكان الاجتماعي التقليدي.

يأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الصديقة للبيئة. يهدف المشروع إلى توفير أكثر من 113 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

ما هو مشروع الإسكان الأخضر 2025؟

يُعد مشروع الإسكان الأخضر 2025 من أهم المبادرات الحكومية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتم تنفيذ الوحدات وفقًا لمعايير العمارة الخضراء، مما يساهم في تقليل استهلاك المياه والطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير بيئة آمنة وصحية باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة.

تتميز وحدات الإسكان الأخضر بعدة مواصفات مهمة، منها:

1- خفض واضح في فواتير الكهرباء والمياه.

2- تقنيات حديثة لرفع كفاءة الطاقة.

3- تصميمات تضمن التهوية والإضاءة الطبيعية.

4- تقليل تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

5- وحدات توفر بيئة صحية مناسبة للسكن المستقر.

شروط حجز شقق الإسكان الأخضر 2025

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الشروط اللازمة للتقديم لحجز وحدات الإسكان الأخضر، وتتمثل هذه الشروط في:

1- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

3- لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة، الأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

4- يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من أي مشروع إسكان مدعوم من الدولة.

5- يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأقصى المعلن في كراسة الشروط.

خطوات حجز شقق الإسكان الأخضر

للتقديم على وحدات الإسكان الأخضر، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:

1- شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في المدن المطروحة.

2- تجهيز المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

3- إنشاء حساب إلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

4- إدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

5- سداد المبلغ إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد.

6- اختيار المدينة ونوع الوحدة.

7- الانتظار حتى الحصول على نتيجة الفرز الإلكتروني وتأكيد التخصيص.

موعد التقديم لحجز شقق الإسكان الأخضر

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن باب التقديم لحجز وحدات الإسكان الأخضر 2025 متاح من 15 يوليو 2025 وحتى 14 أغسطس 2025، وذلك لمدة شهر كامل.

المناطق التي يمكن التقديم فيها تشمل: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة.

موعد تسليم شقق الإسكان الأخضر 2025

أعلنت وزارة الإسكان أنه من المقرر تسليم جميع الوحدات المطروحة ضمن مشروع الإسكان الأخضر خلال 36 شهرًا من تاريخ التخصيص. يتم استخدام تقنيات بناء حديثة خلال عملية الإنشاء، مما يساعد على تسريع التنفيذ مع الحفاظ على جودة العمل.