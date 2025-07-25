قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير سابق: فلسفة ثورة 23 يوليو هددت كثيرا من المشاريع بالمنطقة
الأهلي يمطر شباك البنزرتي بخماسية نظيفة تحت الأمطار في ختام معسكر تونس
رابطة الدوري الأمريكي تعاقب ميسي وألبا.. والسبب مفاجئ
إنجاز لـ تنس الطاولة .. جودي شريف تحصد برونزية بطولة التحدي الإفريقي بنيجيريا
كل المباريات | قرار حاسم من رابطة الدوري السعودي في هذا الشأن
الحياة تبدأ على الرصيف .. حكاية طفلة حديثة الولادة عثر عليها وحيدة في قنا
منتخب الكاراتيه يحقق 12 ميدالية متنوعة ببطولة افريقيا بنيجيريا
شروط القبول بجامعة شرق بورسعيد الأهلية .. تعرف عليها
مفيش شبهات |رد حاسم من التعليم على المشككين في نتيجة الثانوية العامة 2025
رد ساخر | مبابي يعلق على أنباء رفضه حمل الشعلة في أولمبياد باريس
منظمة أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية
الحق قدم .. ما الموعد الأخير لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الحق قدم .. ما الموعد الأخير لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025؟

الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
أحمد أيمن

بدأت مؤخراً عملية الطرح الأول لمشروع الإسكان الأخضر 2025، والتي تستهدف الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة تتسم بالاستدامة والتصميم الذكي. 

يمثل مشروع الإسكان الأخضر 2025، خطوة نحو توفير وحدات سكنية متميزة مقارنة بوحدات الإسكان الاجتماعي التقليدي.

يأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الصديقة للبيئة. يهدف المشروع إلى توفير أكثر من 113 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

ما هو مشروع الإسكان الأخضر 2025؟

يُعد مشروع الإسكان الأخضر 2025 من أهم المبادرات الحكومية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتم تنفيذ الوحدات وفقًا لمعايير العمارة الخضراء، مما يساهم في تقليل استهلاك المياه والطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير بيئة آمنة وصحية باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة.

تتميز وحدات الإسكان الأخضر بعدة مواصفات مهمة، منها:

1- خفض واضح في فواتير الكهرباء والمياه.

2- تقنيات حديثة لرفع كفاءة الطاقة.

3- تصميمات تضمن التهوية والإضاءة الطبيعية.

4- تقليل تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

5- وحدات توفر بيئة صحية مناسبة للسكن المستقر.

شروط حجز شقق الإسكان الأخضر 2025

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الشروط اللازمة للتقديم لحجز وحدات الإسكان الأخضر، وتتمثل هذه الشروط في:

1- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

3- لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة، الأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

4- يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من أي مشروع إسكان مدعوم من الدولة.

5- يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأقصى المعلن في كراسة الشروط.

خطوات حجز شقق الإسكان الأخضر 

للتقديم على وحدات الإسكان الأخضر، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:

1- شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في المدن المطروحة.

2- تجهيز المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

3- إنشاء حساب إلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

4- إدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

5- سداد المبلغ إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد.

6- اختيار المدينة ونوع الوحدة.

7- الانتظار حتى الحصول على نتيجة الفرز الإلكتروني وتأكيد التخصيص.

موعد التقديم لحجز شقق الإسكان الأخضر

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن باب التقديم لحجز وحدات الإسكان الأخضر 2025 متاح من 15 يوليو 2025 وحتى 14 أغسطس 2025، وذلك لمدة شهر كامل. 

المناطق التي يمكن التقديم فيها تشمل: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة.

موعد تسليم شقق الإسكان الأخضر 2025

أعلنت وزارة الإسكان أنه من المقرر تسليم جميع الوحدات المطروحة ضمن مشروع الإسكان الأخضر خلال 36 شهرًا من تاريخ التخصيص. يتم استخدام تقنيات بناء حديثة خلال عملية الإنشاء، مما يساعد على تسريع التنفيذ مع الحفاظ على جودة العمل.

الإسكان الأخضر شقق الإسكان الأخضر الإسكان الأخضر 2025 شروط حجز شقق الإسكان الأخضر تفاصيل الإسكان الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

حكماء المسلمين

حكماء المسلمين يشيد بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ناعيا الدكتور مصطفى فياض: كان من كبار علماء عصره

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها

بالصور

مثالية وهشة .. طريقة عمل كيك الشوكولاتة اللذيذة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة
طريقة عمل كيك الشوكولاتة
طريقة عمل كيك الشوكولاتة

منظمة أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية

أطفال غزة يعانون من سوء التغذية
أطفال غزة يعانون من سوء التغذية
أطفال غزة يعانون من سوء التغذية

أفضل الأطعمة لزيادة الوزن والتخلص من النحافة

أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة

أول ظهور لبطلة فيديو الخيانة الزوجية .. بدون خاتم زواجها

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد