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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان محطة مياه شرب نبروه بطاقة ٣٤ ألف َم٣/يوم

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، محطة مياه شرب نبروه بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، في إطار جهود الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين. 

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية بموقع محطة مياه شرب نبروه بطاقة استيعابية 34 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتغطية الاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب وخدمة حوالي ٣٥ ألف مستفيد بمدينة نبروه والقرى التابعة، وتشمل المكونات التفصيلية للمحطة: المأخذ - بيارة وعنبر طلمبات المياه العكرة، وحدة التنقية بنظام (Dynasand) الخزان الأرضي وبيارة المياه المرشحة وعنبر طلمبات المياه المرشحة خزان الغسيل العكسي - حوض تركيز الروبة أحواض التجفيف - بياره التصافي - مبنى الكلور والكيماويات - مبنى ضواغط الهواء - مبنى المحولات مبني المولدات - مبني الادارة والمعمل والتحكم، مبني المخزن والورشة - الموقع العام. 

وخلال الزيارة، استمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية لشرح تفصيلي عن توسعات محطة مياه شرب نبروه والموقف التنفيذي بالمحطة، ومراحل تنقية المياه، حيث وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع.

جاءت الجولة بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية والشركات المنفذة.

وزير الاسكان شريف الشربيني محطة مياه نبروه اخبار مصؤر مال واعمال الضصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي

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