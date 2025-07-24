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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان توسعات محطة مياه شرب بلقاس

وزير الاسكان خلال الجولة
وزير الاسكان خلال الجولة
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توسعات محطة مياه شرب بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، في إطار جهود الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين. 

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية بالتوسعات الجديدة لمحطة مياه بلقاس على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية 34 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتغطية الاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب في المركز والقرى التابعة له لخدمة حوالي ٤٠ ألف مستفيد بمدينة بلقاس والقرى التابعة لها، وتشمل المكونات التفصيلية وحدة التنقية (المرشحات والمروقات والخزان الأرضي وطلمبات الغسيل والمرشحة، والوحدات الملحقة: مبنى الكلور - مباني الكهرباء - مبنى الكيماويات - بيارة وعنبر المياه العكرة ). 

وخلال الزيارة، استمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية لشرح تفصيلي عن توسعات محطة مياه شرب بلقاس وسير العمل بالمحطة، ومراحل تنقية المياه، وموعد تجارب التشغيل، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والتشغيل التجريبي للتوسعات بالمحطة تمهيدا لدخولها الخدمة، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع في اسرع وقت، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على دعم المحافظات في استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

بدوره، أعرب اللواء طارق مرزوق، عن تقديره لجهود وزارة الإسكان في دعم مشروعات البنية التحتية بالمحافظة، مؤكدًا أن مشروع توسعات محطة مياه بلقاس يُعد إضافة نوعية لشبكة مياه الشرب بالمركز، وسيسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات، لا سيما في القرى والتوابع.

جاءت الجولة بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية والشركات المنفذة.
 

وزير الاسكان اخبار مصر مال واعمال المرافق والمجتمعات العمرانية شرييف الشربيني مشروعات البنية التحتية تحسين الخدمات محطة مياه الشرب

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