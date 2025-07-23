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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يوجه بضغط الأعمال في مشروع صواري بالإسكندرية لإنهائه سريعا

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي بمختلف مكونات مشروع صواري بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، والشركات المنفذة.

واستعرض الاجتماع، موقف مشروعات التجمع العمراني بالمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، والتي تضم 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، إضافة لـ 310 فيلات، حيث إن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة في زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات.

الوحدات

كما تابع الوزير خلال الاجتماع الموقف الخاص بتسليم الوحدات للحاجزين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم كافة الوحدات وضغط الأعمال للانتهاء من الأعمال المتبقية، وتلافي أي ملاحظات موجودة لتسليم الوحدات على أعلى مستوى.

وزير الإسكان الإسكندرية الاتصالات الطرق المرافق

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