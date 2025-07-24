وزير الإسكان بالدقهلية: سرعة الانتهاء من التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه بلقاس ودخولها الخدمة في أقرب وقت

أجرى اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – جولة ميدانية لتفقد مراحل تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه بلقاس بقرية أبو عرصة بمركز ومدينة بلقاس.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية بالتوسعات الجديدة لمحطة مياه بلقاس على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية 34 ألف متر مكعب يوميًا،

وبتكلفة إجمالية تقترب من 290 مليون جنيه ، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتغطية الاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب في المركز والقرى التابعة له لخدمة حوالي ٤٠ ألف مستفيد بمدينة بلقاس والقرى التابعة لها، وتشمل المكونات التفصيلية وحدة التنقية (المرشحات والمروقات والخزان الأرضي وطلمبات الغسيل والمرشحة، والوحدات الملحقة: مبنى الكلور - مباني الكهرباء - مبنى الكيماويات - بيارة وعنبر المياه العكرة ).



واستمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية لشرح تفصيلي عن توسعات محطة مياه شرب بلقاس وسير العمل بالمحطة، ومراحل تنقية المياه، وموعد تجارب التشغيل، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والتشغيل التجريبي للتوسعات بالمحطة تمهيدا لدخولها الخدمة، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع في اسرع وقت، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على دعم المحافظات في استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

وأعرب “ مرزوق” عن تقديره لجهود وزارة الإسكان في دعم مشروعات البنية التحتية بالمحافظة، مؤكدًا أن مشروع توسعات محطة مياه بلقاس يُعد إضافة نوعية لشبكة مياه الشرب بالمركز، وسيسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات، لا سيما في القرى والتوابع.