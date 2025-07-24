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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يفتتحان مركز خدمة عملاء مياه الشرب بمدينة نبروه

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية بمدينة نبروه، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وعقب الافتتاح، أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته بافتتاح المركز الذي سيخدم عددا كبيرا من سكان مدينة نبروه والقرى التابعة، والذى يأتي ضمن خطة الدولة نحو توفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس التزام الوزارة بتحسين تجربة المواطن في التعامل مع الجهات الخدمية التابعة لها، مشددًا على استمرار التوسع في إنشاء مراكز مماثلة في باقي المحافظات، ومقدما الشكر لكل من ساهم في تنفيذ المشروع حتى خروجه بصورة مشرفة. 

ووجه وزير الإسكان بالتيسير على العملاء والمترددين على المركز وتنظيم وتطوير منظومة العمل بشكل دائم بحيث تلبي تطلعات واحتياجات العملاء وتستحوذ على رضاهم، وتوعية المواطنين بكافة المستندات المطلوبة تيسيرا عليهم والانتهاء من الخدمة دون عوائق، والحرص على انتظام الخدمة، مؤكداً استمرار دعم وزارة الإسكان للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات المختلفة لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير جودة الحياة للمواطنين. 

من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق عن سعادته بافتتاح المركز، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الدقهلية، مضيفًا أن المركز يخدم شريحة كبيرة من سكان مركز ومدينة نبروه، ويُعد واجهة حضارية جديدة تترجم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، بما يضمن راحة المواطن وتيسير حصوله على الخدمة.

وخلال الافتتاح دوّن وزير الإسكان كلمة تذكارية جاء فيها: كل التوفيق وتمنياتي بالنجاح والتميز والارتقاء بمنظومة العمل بالمركز ليكون نموذجا مشرفا"، كما دوّن محافظ الدقهلية كلمة تذكارية جاء فيها: الف مبروك لاهالي مدينة نبروة وكل لتقدير لمعالي وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني على هذا العمل الحضاري.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، مقر مركز خدمة عملاء نبروه، واستفسرا عن سير العمل لعدد من الخدمات ومدة إنجازها، حيث يخدم المركز مدينة نبروه، و17 قرية، و37 تابعًا إداريًا، ويقدم خدماته لأكثر من 460 ألف نسمة، بإجمالي نحو 51 ألف مشترك، ويغطي ما يقرب من 90 ألف وحدة سكنية، ويُقدم عدد 49 خدمة وفقًا لدليل الخدمات الجماهيرية، حيث يُعد نموذجًا متطورًا لتقديم خدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث يوفر للمواطنين جميع الخدمات، ومنها ( سداد الفواتير - تقديم طلبات التوصيل - تركيب العدادات- تلقي الشكاوى وحل مشكلات العملاء ).

جاءت الجولة بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، وأعضاء البرلمان عن المحافظة.
 

وزير الاسكان والمرافق اخبار مصر مال واعمال شريف الشربيني الاسكان والمرافق مياه الشرب والصرف الصحي

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