العاملون بسكك حديد مصر: قرار الكنيست الإسرائيلي يزيد الأوضاع ظلاما في فلسطين

أكدت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن المخططات الإسرائيلية في الضغة الغربية المحتلة، ما هى إلا خطوة تصعيدية جديدة لتقويض جميع المحاولات للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، وإشارة واضحة لتمادي الكيان الصهيوني في الانتهاكات التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، وخرق لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأضافت النقابة في بيان لها، أنه في ظل الأحداث الجارية، وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون يوميا من اعتداءات وحشية وقتل وإبادة جماعية وضرب للمستشفيات والمؤسسات الطبية داخل قطاع غزة.

جاء قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل قرارات الشرعية والقوانين الدولية والمواثيق الأممية في تحد سافر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، تضامنها مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وهويته العربية، مشددة على أن جميع القرارات التصعيدية التي تصدر عن الكيان الصهيوني لن تنال من عزيمة هذا الشعب الصامد الأبي، وصاحب الحق المشروع في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت النقابة العامة دعوتها لمنظمات المجتمع الدولي، وجميع المنظمات الحقوقية والمنظمات النقابية العربية والدولية، بسرعة التحرك ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين، ورفض كافة الانتهاكات الصهيونية والتصعيد، ومساندة كافة الجهود التي تدعم حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.