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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع كبير في جميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه
سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه
عبد العزيز جمال

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 تراجعًا جديدًا في الأسواق، وسط استمرار الضغوط العالمية المتمثلة في صعود الدولار الأمريكي وزيادة التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، وهي العوامل التي دفعت المستثمرين لتقليص حيازاتهم من الذهب لصالح أدوات مالية أخرى.

سعر الذهب اليوم

شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا لافتًا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حيث فقد نحو 720 جنيهًا من قيمته مقارنة بمنتصف الأسبوع الماضي، ليسجل اليوم 36880 جنيهًا للبيع و36640 جنيهًا للشراء، مقابل نحو 37600 جنيه الخميس الماضي.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، انخفض سعر الأونصة اليوم إلى نحو 3336.34 دولارًا، متأثرًا باستمرار تدفق بيانات اقتصادية أمريكية قوية تدعم فرضية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب، مما قلّص من جاذبية الذهب كملاذ آمن مؤقتًا.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد تراجعًا إضافيًا في سوق الصاغة، مع استقرار ملحوظ في حركة الشراء والبيع داخل محلات الصاغة، حيث جاءت الأسعار المحدثة كالتالي، بدون احتساب المصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5269 جنيهًا (بيع) – 5234 جنيهًا (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 22: 4830 جنيهًا (بيع) – 4798 جنيهًا (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 21: 4610 جنيهًا (بيع) – 4580 جنيهًا (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 18: 3951 جنيهًا (بيع) – 3926 جنيهًا (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 14: 3073 جنيهًا (بيع) – 3053 جنيهًا (شراء)

سعر جرام الذهب عيار 12: 2634 جنيهًا (بيع) – 2617 جنيهًا (شراء)

سعر الأونصة بالجنيه المصري: 163871 جنيهًا (بيع) – 162805 جنيهًا (شراء)

سعر الجنيه الذهب عيار 21: 36880 جنيهًا (بيع) – 36640 جنيهًا (شراء)

سعر الأونصة بالدولار: 3336.34 دولار

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق ، سجل اليوم 4610 جنيهات للبيع و4580 جنيهًا للشراء، مما يعكس استمرار التراجع الطفيف في أسعار الذهب داخل مصر نتيجة تأثرها بالضغوط العالمية على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم 27/7/2025

تعكس أسعار الذهب اليوم 27/7/2025 تفاعل سوق الصاتغة مع التغيرات الدولية، حيث يتأثر المعدن الثمين في مصر بشكل مباشر بسعر الأونصة عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار، والعوامل الموسمية الداخلية مثل المواسم والمناسبات المرتبطة بالزواج.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما الذهب من عيار 18، الذي يحظى بإقبال كبير لدى فئات الشباب والمقبلين على الزواج، فقد سجّل اليوم 3951 جنيهًا للبيع و3926 جنيهًا للشراء، استمرارًا للاتجاه النزولي لأسعار الذهب عمومًا في الأسواق.

سعر الذهب اليوم عيار 24

الذهب من عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والسعر، فقد سجل اليوم 5269 جنيهًا للبيع و5234 جنيهًا للشراء، ويُستخدم غالبًا في الاستثمار والسبائك، وقد تأثر أيضًا بالضغوط العالمية وتراجع الأونصة.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

مع احتساب المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يتراوح اليوم ما بين 4740 إلى 4840 جنيهًا للجرام الواحد، تبعًا لطبيعة المشغولات الذهبية ومكان البيع.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC؟

بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 لدى سلسلة محلات BTC في مصر اليوم نحو 36880 جنيهًا للبيع و36640 جنيهًا للشراء، ويُعد الجنيه الذهب من أكثر أدوات الادخار شيوعًا بين المواطنين لحفظ قيمة المال.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل 4610 جنيهات للبيع و4580 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا واستخدامًا في السوق.

سعر الذهب في مصر

يُعد سعر الذهب في مصر مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يتأثر بعدة عوامل منها حركة الأونصة العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسياسات العرض والطلب، كما تؤثر الأخبار الاقتصادية الأمريكية بشكل مباشر على الأسعار في السوق المصري.

توقعات سعر الذهب

يتوقع المحللون استمرار التذبذب في سعر الذهب خلال الأسبوع الجاري، وسط ترقب السوق لقرارات الفيدرالي الأمريكي وبيانات الناتج المحلي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. وقد يؤدي استمرار الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي إلى مزيد من التراجعات في الأسعار محليًا وعالميًا، ما لم تظهر مستجدات تدعم الطلب على الذهب مجددًا.

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