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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان يسهل حركة المركبات من وإلى مطار برج العرب والساحل الشمالي

وزير الاسكان
وزير الاسكان
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بطول ٢١ كم ، بهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولى والساحل الشمالي ومناطق التنمية إلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي. 

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يجري تنفيذه في إطار خطة شاملة لتنفيذ شبكة طرق رئيسية بمحافظة الإسكندرية، وفي إطار مواصلة جهود الوزارة من خلال أجهزتها وهيئاتها في استكمال خطط التنمية بمختلف المحاور، ولا سيما مشروعات الطرق والتنمية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير. 

وتفقد اللواء أ.ح مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء مهندس طارق كمال موافي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، سير العمل بمشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، يرافقهما خلال الزيارة إستشاري عام المشروع ومسئولو المشروعات بالجهاز والشركات المنفذة والمكاتب الأستشارية. 

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن مشروع القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولى والساحل الشمالي ومناطق التنمية (صناعية - لوجيستية - زراعية) بمدينة برج العرب ومحيطها إلى طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي مباشرة ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالى دون الدخول لمدينة الإسكندرية مما يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية.

وأوضح أن المشروع يتكون من إنشاء طريق مزدوج بطول حوالي 21 كم وبعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه + جزيرة وسطى وطبانات، ويبدأ من علامة الكم 40 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي، ويشتمل على (4 كباري علوية + 2 كوبري أعلى القطار السريع + 5 كباري سطحية لعبور الترع والمصارف )، بالإضافة إلى تغطية مصرف فلسطين بطول 2,3 كم، وقد تم تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازى لسرعة إنجاز المشروع. 

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن تنفيذ هذا المشروع الضخم استلزم القيام بالعديد من التنسيقات مع الجهات المعنية بالمرافق (الكهرباء، المياه، الصرف، والطرق ، الإتصالات ) لتنفيذ أعمال نقل وتحويل مسارات المرافق المتعارضة مع مسار المحور بالتزامن مع أعمال التنفيذ .

وأوضح اللواء طارق موافي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن مشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز المركزي للتعمير حالياً بمحافظة الإسكندرية تأتي فى إطار تنفيذ رؤية الدولة لوضع محافظة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية، من خلال تنفيذ شبكة من محاور الطرق الرئيسية، والتي تساعد فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية.

الإسكان وزير الإسكان مشروع إنشاء القوس برج العرب الإسكندرية طرق

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