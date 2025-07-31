قناة السويس تعتمد أنظمة ملاحية متقدمة وتُجري شراكات دولية لتأهيل الكوادر

أكد الربان رضا شحاتة، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس، أن الهيئة تمضي قدمًا في تحديث منظومة إدارة القناة من خلال تطبيق تكنولوجيا متطورة في التوجيه والمراقبة الملاحية.

وأشار شحاتة، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، إلى أن القناة تُدار حاليًا بواسطة أنظمة ملاحية ذكية تسهم في تحسين الأمان الملاحي ورفع كفاءة تشغيل السفن، مشددًا على أهمية مسايرة التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع النقل البحري العالمي.

وأضاف أن الهيئة بصدد إبرام شراكات مع شركات دولية متخصصة بهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية، إلى جانب تنفيذ خطة لتركيب أبراج مراقبة جديدة ضمن توجيهات الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، لتحسين البنية التحتية التقنية للمجرى الملاحي.