أسامة ربيع يوضح أبرز المشروعات الجديدة بقناة السويس لتطوير الملاحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس السيسي يتابع على مدار الساعة تطوير وانتظام خدمات قناة السويس، مشيرا إلى أن المنطقة الجنوبية مهمة جدا بالنسبة للقناة، وكان لا أحد يقترب منه للتطوير لأنه قطاع صعب لأن قاعه صخري.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كانت من ضمن العوامل التطوير الخاص بالمنطقة الجنوبية كان حادث إيفر جيفن، وبالتالي تم إقتحام المشكلة وعمل عمليات التوسعة من أجل تطوير القناة.

وتابع: “أصبح لدينا قناتين بعد هذا التطوير وأنضمت الـ10 كم إلى قناة السويس وأصبحت 82 كم، مما ساعد على تطوير الملاحة وقللت الحوادث وزادت من عدد السفن التي تعبر من قناة السويس”.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بالعمل مع القطاع الخاص، معقبا: “بنينا يختين للهيئة وتعاقدنا مع ترسانة البحر الأحمر، وبدأنا بعمل قاطرات وأنشأنا مصنع للقاطرات وطورنا الترسانة”.