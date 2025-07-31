قناة السويس تُوسّع مساراتها الملاحية لتعزيز قدرتها على استيعاب السفن العملاقة

في إطار رؤية استراتيجية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، أعلن الربان رضا شحاتة، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس، عن الانتهاء من توسعة وازدواج عدة قطاعات من القناة بهدف زيادة كفاءتها واستيعابها للسفن ذات الغاطس الكبير.

وأوضح شحاتة، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن إجمالي أطوال الازدواج في القناة ارتفع إلى 81 كيلومترًا بدلًا من 71 كيلومترًا، مما يساهم في تسهيل حركة المرور الملاحي ويقلل من زمن العبور والتكدس.

وأشار إلى أن الجزء الجنوبي من القناة شهد توسعة بطول 30 كيلومترًا، مع تعميق المجرى الملاحي إلى 27 مترًا، بما يتماشى مع متطلبات الصناعة البحرية الحديثة، ويسمح بمرور السفن الأكبر حجمًا في العالم بأمان وكفاءة.