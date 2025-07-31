القاهرة تكثف اتصالاتها في واشنطن لدفع جهود وقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن تعكس التزام القاهرة بدفع جهود التهدئة في قطاع غزة، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تسعى للعودة إلى مسار المفاوضات على أساس المقترحات التي سبق وأن قدمتها بالتعاون مع المبعوث الأمريكي سيف ويتكوف، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك على عدة مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية.

وأشار إلى أن التحرك المصري يأتي في إطار "مسؤوليتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أن القاهرة تعمل على تفعيل مسار التهدئة ودفع عجلة المفاوضات المتعثرة، في وقت تواصل فيه إسرائيل تهديداتها بشن عملية عسكرية شاملة في القطاع.