سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 31-7-2025 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 31-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.78 جنيه للبيع و48.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.36 جنيه للبيع، و56.11 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.21 جنيه للبيع، و64.99 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.00 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.73 جنيه للبيع، و159.23 جنيه للشراء.