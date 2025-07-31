اقتصادي: الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته رغم تراجع الأسعار وتأثيرات قوة الدولار

قال محمد حسن، محلل الأسواق العالمية، إن أسعار الذهب تراجعت بنسبة 2.2% خلال الأسبوع الأخير، رغم تحقيقه مكاسب سنوية بلغت 25.4% منذ بداية العام، وذلك في ظل تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وأوضح حسن خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الذهب تأثر سلبًا مؤخرًا نتيجة قوة الدولار، لكنّه لا يزال يتمتع بجاذبية قوية كأداة تحوط، خاصة مع تزايد التوقعات بشأن خفض الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الخطاب الذي أعقب قرار الفيدرالي الأمريكي كان له أثر مباشر في حركة الأسواق، مشيرًا إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب مؤشرات التيسير النقدي التي قد تعيد رسم خريطة التعاملات في الذهب خلال الربع الأخير من العام.