حدث استثنائي.. مدبولي يعتذر للمواطنين عن أزمة كهرباء جزيرة الذهب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تم تسجيله من استهلاكات للطاقة الكهربائية خلال موجة الحر الماضية وصل لأرقام قياسية لم تحدث في تاريخ مصر.

وكانت الاستهلاكات تزداد في وقت الغروب، فقد تجاوزنا 39 و400 ألف ميجا.

نعتذر للمواطنين

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: الشبكة المصرية استطاعت الصمود ولم يحدث الانقطاع إلا في محطة جزيرة الذهب، مردفًا: نعتذر للمواطنين الذين تأثروا بأزمة الكهرباء بسبب عطل محطة جزيرة الذهب، وهو حدث استثنائي.



ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 8 قرارات، أبرزها بشأن صندوق التعويض عن مخاطر ومبادرة الرواد الرقميون.

وتضمنت قرارات الحكومة اليوم، الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا .