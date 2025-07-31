وصول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، في زيارة غير معلنة مسبقًا.

الزيارة تأتي في توقيت حساس وسط تصاعد التوترات

وتأتي زيارة ويتكوف في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة واستمرار العمليات العسكرية، حيث من المتوقع أن يجري المبعوث الأمريكي مباحثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن الأوضاع الإنسانية في القطاع، وسبل التوصل إلى تهدئة دائمة.

وتعد هذه الزيارة جزءًا من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن لاحتواء التصعيد، ودعم مسارات التفاوض بين مختلف الأطراف في المنطقة