الأرصاد الجوية تعلن أخبارا سارة بشأن حالة الطقس.. فيديو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة وانكسار موجة الطقس الحار.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن موجة الطقس الحار بدأت في الانكسار من يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد موجة الحر التي أثرت على الجميع.

وأضافت أن درجات الحرارة كانت قد سجلت خلال الموجة الحارة 42 درجة، ولكن من يوم الأربعاء هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة اليوم تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة اليوم 34 درجة، وأن الأجواء اليوم خريفية، ولكن نسبة الرطوبة مرتفعة خلال هذه الفترة، وأن نسب الرطوبة في المناطق الساحلية وصلت إلى 90 و100%، وفي القاهرة تسجل 85 %.

مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل

وأوضحت أن اليوم متوقع نشاط رياح، وأن ذلك يجعل حالة الجو في فترة المساء لطيفة، وأن البلاد بشكل عام تشهد اليوم انخفاضات في درجات الحرارة، وأن تلك الانخفاضات مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة اليوم في مصر



عن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 29 درجة

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 29 درجة.