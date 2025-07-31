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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الموجة الحارقة.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الجمعة حالة الطقس تتسم بالحرارة المرتفعة والرطوبة العالية على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب المناطق، ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، خاصة في محافظات الصعيد.

أما خلال فترات الليل والصباح الباكر، فتتحول الأجواء إلى طقس مائل للحرارة رطب، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بسبب الرطوبة، خاصة في المناطق الساحلية والدلتا.

تحذيرات من ظاهرة جوية في الصباح الباكر

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تظهر شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات الصباح الأولى، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة، وتتكون تحديدًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

وتناشد الهيئة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح لتفادي الحوادث الناتجة عن الشبورة المائية، خاصة في المناطق القريبة من الدلتا والقناة.

أمطار متفرقة على السواحل والشمال

وفيما يخص فرص سقوط الأمطار، أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وكذلك على مدينة حلايب، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم، دون أن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية.

رياح وأتربة على بعض المناطق

تشهد بعض المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح خلال ساعات النهار، حيث تنشط على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، وجنوب الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من جنوب البلاد، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وفيما يتعلق بـ حالة البحرين الأحمر والمتوسط، أفادت هيئة الأرصاد أن البحر المتوسط سيشهد حالة معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون أيضًا في حالة معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين 1.5 متر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية في أغلب الأوقات.

سر الشعور بالحرارة أعلى من القياسات الفعلية

تؤكد هيئة الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يفسر شعور المواطنين بأن حالة الطقس أشد حرارة من الواقع، رغم أن درجات الحرارة المسجلة قد لا تكون مرتفعة جدًا بمفردها.

ويُعد عامل الرطوبة من أبرز العوامل التي تؤثر على حالة الطقس في مصر خلال فصل الصيف، ويجب أخذها في الاعتبار أثناء متابعة النشرات الجوية اليومية.

 درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:

القاهرة: 34 / 25

العاصمة الإدارية: 35 / 24

6 أكتوبر: 35 / 24

بنها: 34 / 25

دمنهور: 33 / 25

وادي النطرون: 34 / 24

كفر الشيخ: 33 / 23

المنصورة: 34 / 24

الزقازيق: 34 / 24

شبين الكوم: 34 / 23

طنطا: 33 / 23

دمياط: 32 / 25

بورسعيد: 32 / 26

الإسماعيلية: 36 / 24

السويس: 36 / 25

العريش: 33 / 24

رفح: 32 / 23

رأس سدر: 38 / 25

نخل: 35 / 22

كاترين: 32 / 18

الطور: 35 / 26

طابا: 35 / 23

شرم الشيخ: 38 / 30

الإسكندرية: 30 / 23

العلمين: 30 / 22

مطروح: 29 / 23

السلوم: 32 / 21

سيوة: 36 / 23

رأس غارب: 36 / 28

الغردقة: 37 / 29

سفاجا: 36 / 29

مرسى علم: 37 / 30

شلاتين: 37 / 30

حلايب: 34 / 30

أبو رماد: 35 / 29

رأس حدربة: 33 / 29

الفيوم: 35 / 24

بني سويف: 35 / 24

المنيا: 36 / 25

أسيوط: 35 / 24

سوهاج: 39 / 27

قنا: 40 / 28

الأقصر: 40 / 29

أسوان: 41 / 30

الوادي الجديد: 40 / 29

أبو سمبل: 41 / 30

 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس ظاهرة جوية شبورة مائية أمطار درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة غدًا

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