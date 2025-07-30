الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأمطار على بعض المناطق

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت بالفعل في الشعور بانكسار واضح للموجة الحارة التي أثرت على معظم الأنحاء خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة انخفضت اليوم الأربعاء بمقدار 6 درجات مئوية لتسجل 37 درجة مئوية بعد أن وصلت إلى 43 درجة خلال الأيام السابقة.

طقس حار نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وأوضح القياتي أن الطقس اليوم يشهد أجواءً حارة ورطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع أجواء مائلة للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مؤكدًا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والتي تُزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

شبورة كثيفة وأمطار محتملة على حلايب

وأشار القياتي إلى وجود تحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من صباح اليوم على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي الحذر.

كما لفت إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الجنوبية.

استقرار في البحرين وارتفاعات معتدلة للأمواج

وفيما يخص الملاحة البحرية، أكد القياتي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية بشكل طبيعي مع أخذ الحيطة.

درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات

اختتم القياتي تصريحه بعرض أبرز درجات الحرارة المسجلة اليوم، ومنها:

القاهرة: 35 للعظمى – 26 للصغرى

الإسكندرية: 31 – 24

شرم الشيخ: 40 – 29

أسوان: 45 – 30

الأقصر: 44 – 28

قنا: 43 – 27

مطروح: 30 – 23

تحذير للمواطنين

وشدد محمود القياتي على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، خاصة في ظل التقلبات الجوية السريعة خلال فصل الصيف، وضرورة اتباع الإرشادات لتفادي تأثيرات الرياح والرطوبة العالية، خصوصًا كبار السن والأطفال.