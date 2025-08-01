3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة المرتقب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينة حلايب على فترات متقطعة.

كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 34 - 25

العاصمة الادارية 35 - 24

6 أكتوبر 35 - 24

بنها 34 - 25

دمنهور 33 - 25

وادى النطرون 34 - 24

كفر الشيخ 33 - 23

المنصورة 34 - 24

الزقازيق 34 -24

شبين الكوم 34 -23

طنطا 33 - 23

دمياط 32 -25

بورسعيد 32 - 26

الإسماعيلية 36 - 24