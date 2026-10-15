70 دولة تشارك فى مؤتمر ريادة الأعمال الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل

كشف المهرجان العالمي لريادة الأعمال (GEF) عن أبرز فعاليات وشراكات نسخته الثالثة، التي تستضيفها مصر للمرة الأولى خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026 بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "العالم الذي نساعد في صنعه".

وتستهدف النسخة المصرية استقبال أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة، ضمن برنامج يضم 12 فعالية رئيسية، لفتح آفاق أوسع للاستثمار ونمو المشروعات والتعاون بين الأسواق.

يأتي انعقاد النسخة المصرية بعد فوز مصر بحق الاستضافة في منافسة دولية، امتدادًا لنسختَي نيجيريا في 2024 وغانا في 2025. وتمثل هذه النسخة الاستضافة الوحيدة للمهرجان في مصر ضمن مساره الذي ينتقل بين الدول الأفريقية، بما يمنح مجتمع الأعمال المصري فرصة للتواصل مع شبكة دولية من المستثمرين والمؤسسات والخبرات، واستكشاف أسواق وشراكات جديدة.

أكبر حدث لريادة الأعمال على مستوى العالم

ويعد المهرجان هو أكبر حدث لريادة الأعمال على مستوى العالم، وتستهدف نسخته المصرية مشاركة أكثر من 200 مستثمر وممثل لصناديق الاستثمار، وأكثر من 60 متحدثًا دوليًا، وأكثر من 100 جهة عارضة. وتتكامل فعالياته ضمن برنامج متعدد المسارات يشمل مؤتمرات ومنتديات ومعارض ولقاءات استثمارية وأنشطة إبداعية، إلى جانب جلسات وورش ولقاءات أعمال متوازية.

وفي السياق، قال باهر منير غبور، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، ان فوز مصر بحق الاستضافة يعكس الثقة في مكانتها الاقتصادية والإقليمية وقدرتها على استقطاب قيادات الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الدولية، وترسيخ موقعها كملتقى للشراكات العابرة للحدود. ونعمل على تحويل هذا الاهتمام إلى فرص تستفيد منها الشركات المصرية، سواء عبر الشراكات أو الوصول إلى الاستثمار والأسواق الجديدة. وتكمن القيمة التي نستهدفها في استمرار العلاقات التي تبدأ خلال المهرجان، وتطورها إلى تعاون يدعم نمو المشروعات وفرص العمل، إلى جانب تعزيز التكامل بين الأعمال وسياحة المؤتمرات".

من جانبه، قال الدكتور سومي سمارت فرانسيس، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال أن نسختى نيجيريا وغانا لانطلاقة المهرجان وتوسيع حضوره الدولي، وتأتي النسخة المصرية لتدفع هذه المسيرة نحو آفاق أوسع للتعاون والاستثمار. فمصر تمثل بوابة استراتيجية إلى أفريقيا، وجسرًا يربط فرص القارة بأسواق الشرق الأوسط وأوروبا والعالم. ويمنحها تنوع اقتصادها وكفاءاتها وامتداد علاقاتها الإقليمية والدولية مقومات لاستضافة حوار مؤثر بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار. ومن القاهرة، نستهدف توسيع الروابط بين الأسواق، وتوجيه المعرفة ورأس المال والشراكات نحو مشروعات قادرة على النمو وتقديم حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية".

ويستهدف المهرجان توسيع الشراكات بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركات والمؤسسات الداعمة، وإتاحة مسارات للتعاون التجاري والاستثماري تتجاوز فترة انعقاده. ومن خلال اللقاءات والمعارض وعروض المشروعات، يتيح للمشاركين استكشاف فرص التمويل والتوسع والدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير علاقات تربط المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالشركات الكبرى وشركاء التنمية.

وتعكس قائمة المتحدثين البعد الدولي للمهرجان وتنوع الخبرات المشاركة، إذ تجمع قيادات حكومية وشخصيات بارزة من قطاعات الأعمال والاستثمار والعلوم والمؤسسات الدولية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. فعلى المستوى العالمي، من أبرز المتحدثين أليكو دانغوتي، رئيس مجموعة دانغوتي وأغنى رجل في أفريقيا، ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، والبروفيسور السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والسير سام إي. جونا، مؤسس «جونا كابيتال»، والسيدة فولورونشو ألاكيجا، أغنى امرأة في أفريقيا والراعية الكبرى لمنظمة رواد الأعمال الشباب في أفريقيا (A.Y.E).

وعلى المستوى الإقليمي، تشمل أبرز الأسماء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة عجمان القابضة، والشيخ عوض محمد بن الشيخ مجرن، مؤسس "رحالة الإمارات"، والشيخة الدكتورة هند القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة لجينة محسن درويش، المكرمة رئيسة مجلس إدارة مجموعة محسن حيدر درويش لقطاعات البنية الأساسية والتكنولوجيا والصناعة والحلول الاستهلاكية. ومن أبرز القيادات المصرية المشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد النائب محمد أبو العينين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، وعمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو، وعبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، ومصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سويفل. ويثري هذا التنوع مناقشات البرنامج حول الاستثمار في أفريقيا، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، وتمكين الشباب والمرأة، وتمويل المشروعات وتوسعها.

وتدعم هذه التوجهات منظومة من الشراكات المؤسسية والتنفيذية، من بينها مذكرة التفاهم الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال مؤتمر الإعلان الرسمي في يونيو الماضي، لدعم تطور المشروعات وتأهيلها للتصدير وجذب الاستثمار.

وفي إطار توسيع منظومة الشراكات، أعلن المهرجان تعاونه مع برنامج "شارك تانك مصر" كشريك لمنظومة ريادة الأعمال، بما يعزز الصلة بين المشروعات الواعدة ومجتمع الاستثمار، ويتيح لرواد الأعمال التواصل خلال الفعاليات مع البرنامج والمستثمرين المشاركين فيه. وتضيف الشراكة بُعدًا عمليًا لبرامج تطوير المشروعات بالمهرجان، من خلال ربط استعداد المؤسسين لعرض أعمالهم بفرص مناقشتها مع مستثمرين محتملين، واستكشاف سبل تمويلها وتطويرها والتوسع بها.

كما يشارك مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب، بنسخته الخامسة ضمن برنامج الاستثمار في رواد الأعمال (EIP)، بهدف ربط الأفكار الواعدة بفرص التمويل، وتعزيز التعاون بين الشباب وقيادات الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار، مع التركيز على المبادرات التي تجمع بين النمو الاقتصادي والأثر المجتمعي الإيجابي. ويتكامل هذا التوجه مع شعار المهرجان "العالم الذي نساعد في صنعه"، من خلال دعم قدرة الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للتطور.

ويشمل البرنامج مؤتمر الافتتاح، ومنتدى القيادة العالمية، والمؤتمر الدولي للمرأة، وبرنامج الاستثمار في رواد الأعمال (EIP)، وغرفة الصفقات، ومعارض الأعمال، إلى جانب عرض الأزياء الدولي، والفعاليات الفنية والثقافية، وحفل جوائز رواد الأعمال والحفل الختامي. وتتنوع صيغ المشاركة بين الكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية والحوارات المباشرة وورش العمل والجلسات المتخصصة، وعروض المشروعات أمام المستثمرين ولقاءات الأعمال والتواصل.

وتشهد النسخة المصرية إطلاق النسخة الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد من المهرجان للمرة الأولى، من خلال التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهة المنظمة للمهرجان، وشركة MetaExpo.

وتستهدف المنصة توسيع المشاركة الدولية عبر إتاحة التجول الرقمي داخل أجنحة المعرض، واستكشاف المنتجات والخدمات، والتواصل مع العارضين، وعقد لقاءات تجارية واستثمارية عن بُعد.

كما يستهدف استمرار إتاحة المنصة لأسابيع بعد انتهاء الفعاليات، بما يمنح الشركات مساحة ممتدة لعرض أعمالها ومتابعة فرص التعاون مع شركاء من مختلف الأسواق، ويعزز توظيف التكنولوجيا في تطوير صناعة المعارض والتواصل الدولي.

وأعلن المهرجان إعادة فتح الحجز في جميع فئات التذاكر، استجابةً للإقبال الكبير على المشاركة، الذي أدى إلى نفاد تذاكر بعض الفئات، وذلك لإتاحة فرصة المشاركة لعدد أكبر من المهتمين.