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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسر سلمى: اختلاف العقائد لا ينتقص من حقوق المواطنين.. والمواطنة أساس التعايش

الشيخ ياسر سلمى
الشيخ ياسر سلمى

أكد الشيخ ياسر سلمى، الباحث بشؤون الشريعة الإسلامية، أن احترام حرية الاعتقاد يمثل ركيزة أساسية لترسيخ مفهوم المواطنة، مشددًا على أن لكل إنسان الحق في اعتناق العقيدة التي يؤمن بها، في إطار من الاحترام المتبادل والتعايش داخل الوطن الواحد.

جاء ذلك خلال مناقشة ملف المواطنة في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر قناة «مودرن إم تي إم»، مساء الأربعاء، ضمن فقرة حملت عنوان «المواطن مصري»، وسلطت الضوء على أهمية ترسيخ قيم الانتماء والمساواة بين أبناء المجتمع.

وأوضح سلمى أن تعاليم الدين تؤكد أهمية المواطنة واحترام حرية الاعتقاد، لافتًا إلى أن اختلاف الأديان لا ينبغي أن يكون سببًا للخلاف أو الانتقاص من حقوق الآخرين، فالجميع يعيشون على أرض وطن واحد، تجمعهم روابط المواطنة والمسؤولية المشتركة.

وشدد الباحث بشؤون الشريعة الإسلامية على ضرورة غرس ثقافة قبول الآخر في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتربيتهم على احترام المعتقدات المختلفة، بما يسهم في بناء أجيال تؤمن بالتسامح والتفاهم، وتدرك أن الاختلاف في العقيدة لا يتعارض مع الاحترام المتبادل.

وأضاف أن احترام عقيدة الآخر ليس مجرد سلوك اجتماعي، بل قيمة بالغة الأهمية ينبغي أن يلتزم بها الجميع، مؤكدًا أن نشر هذا الوعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى المؤسسات التعليمية والإعلامية، بما يعزز التماسك المجتمعي ويحمي العلاقات بين المواطنين.

من جانبها، أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود أن المواطنة تمثل مساحة جامعة لكل المصريين، وأن الحرية الدينية حق أصيل للجميع، موضحة أن اختلاف العقيدة لا يلغي حق الإنسان في الاحترام والمساواة، وأن وحدة المجتمع تقوم على قبول التنوع وصون حقوق أفراده.

ياسر سلمى الشيخ ياسر سلمى المواطنة

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