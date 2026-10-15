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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أميرة سليم تعود إلى مسرح مكتبة الإسكندرية بـ«كارمينا بورانا» للمرة الثانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

عادت السوبرانو العالمية أميرة سليم إلى مسرح مكتبة الإسكندرية لتشارك في تقديم العمل الموسيقي الشهير «كارمينا بورانا» للمؤلف الألماني كارل أورف، وذلك للمرة الثانية على خشبة المسرح، ضمن حفل افتتاح الموسم الفني للمكتبة، بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية وأوركسترا الشباب، إلى جانب الكورال وكورال الأطفال، بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وشهد الحفل مشاركة أميرة سليم مع التينور عمرو مدحت والباريتون إلهامي أمين، في أمسية موسيقية جمعت بين ضخامة الأداء الأوركسترالي وقوة الأصوات الأوبرالية، واستعادت أحد أبرز الأعمال الموسيقية الكلاسيكية في القرن العشرين، الذي يتميز بإيقاعاته القوية وطابعه الدرامي والتفاعل المميز بين الأوركسترا والكورال والأصوات المنفردة.

وأعربت أميرة سليم عن سعادتها بالعودة إلى مكتبة الإسكندرية لتقديم «كارمينا بورانا»، مؤكدة أن التجربة حملت أبعادًا فنية وإنسانية مميزة، خاصة مع تجدد تعاونها مع المايسترو ناير ناجي وأوركسترا وكورال المكتبة، إلى جانب زميليها إلهامي أمين وعمرو مدحت.

وقالت السوبرانو العالمية: «أنا سعيدة جدًا بعودتي للمرة الثانية إلى مكتبة الإسكندرية لأداء "كارمينا بورانا"، في تجربة فنية وإنسانية جميلة وغنية، جمعتني بالمايسترو ناير ناجي وأوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية، وزميليَّ الباريتون إلهامي أمين والتينور عمرو مدحت. كل الحب والتقدير لكل من ساهم في جعل هذه الليلة مميزة، وشكر خاص لجمهور الإسكندرية الجميل الذي شاركنا هذه الأمسية»، معربةً عن تطلعها إلى لقاء جمهور المدينة مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لمسيرة فنية جمعت أميرة سليم بعمل «كارمينا بورانا» في محطات دولية ومحلية متعددة؛ إذ سبق لها تقديمه في عشرة عروض بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2005، ثم المشاركة في تقديمه بمدينة الصويرة المغربية عام 2006، قبل أن تعود به إلى مسرح مكتبة الإسكندرية عام 2022، وتجدد التجربة في افتتاح الموسم الفني للمكتبة عام 2026.

وبذلك، يصل إجمالي العروض والمشاركات المعروفة لأميرة سليم في هذا العمل إلى 13 عرضًا ومشاركة على الأقل، وفقًا للمحطات المذكورة، في مسيرة تعكس ارتباطها بأحد أكثر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية حضورًا على المسارح العالمية.

الإسكندرية أميرة سليم ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ العمل الموسيقي كارمينا

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