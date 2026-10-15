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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يواصل لقاءاته الجماهيرية للاستماع إلى المواطنين

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أحمد بسيوني

عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم، لقاءً جماهيريًا لخدمة المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم مباشرة، وذلك بديوان عام حى وسط، لبحث الشكاوى الخاصة بأحياء شرق ووسط.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب المحافظ، والأستاذ رزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بالإسكندرية والسادة رؤساء أحياء شرق ووسط ، ومديري المديريات الخدمية، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى ومطالب المواطنين، والتي تنوعت بين عدد من الملفات الخدمية والاجتماعية، موجهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص جميع الطلبات ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع المتابعة المستمرة لضمان إزالة أسباب الشكاوى وتحقيق أفضل استجابة للمواطنين.

وفي استجابة فورية للمطالب المقدمة خلال اللقاء الجماهيري، فقد تم توفير عدد توفير 7 فرص عمل، منها 3 لذوي الهمم، بالتنسيق مع مديرية العمل بالإسكندرية، يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجاتهم.

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي في إطار النهج المستمر لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، والتعرف عن قرب على احتياجاتهم، ومتابعة مطالبهم مع الجهات المختصة، بما يعزز سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

الإسكندرية محافظ الإسكندرية أيمن عطية حي وسط أميرة يسن

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