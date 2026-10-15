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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج هذه الأمراض

الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض
الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض
رنا عصمت

يعد الجرجير من الخضراوات الورقية التي تتميز بقيمتها الغذائية المرتفعة مقارنة بسعراتها الحرارية القليلة، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تجعله إضافة مفيدة للنظام الغذائي اليومي.

الجرجير يحتوي على مركبات نباتية تُعرف باسم الجلوكوسينولات، بالإضافة إلى الفلافونويدات والفيتامينات والمعادن.

واهتم الباحثون بدراسة تأثير هذه المركبات في الإجهاد التأكسدي والالتهابات وبعض المؤشرات المرتبطة بالأمراض المزمنة.

وتشير بعض الدراسات الأولية والتجارب البشرية رصدت تغيرات محتملة في مؤشرات الدهون والإجهاد التأكسدي والالتهاب بعد تناول الجرجير أو مستخلصاته.

 لكن هذه النتائج لا تعني أن الجرجير يعالج الأمراض المزمنة أو يمنع الإصابة بالسرطان، إذ لا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتحديد حجم الفوائد ومدى ثباتها.

فوائد الجرجير الصحية : أهم 10 فوائد للجرجير علي الصحة - مقالات | منصة القارئ العربى

فوائد الجرجير.. 

ويتميز الجرجير أيضًا باحتوائه على فيتامين K الضروري لتخثر الدم الطبيعي، وفيتامين C الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد من المصادر النباتية، إلى جانب مركبات تدخل في وظائف الخلايا المختلفة.

ويمكن تناوله طازجًا في السلطات أو إضافته إلى السندويتشات، كما يمكن استخدامه في بعض أنواع الشوربة.

 ويُفضل غسله جيدًا تحت مياه جارية قبل تناوله، مع الحرص على تنويع الخضراوات وعدم الاعتماد على نوع واحد للحصول على جميع العناصر الغذائية

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الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج هذه الأمراض

الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض
الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض
الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض

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