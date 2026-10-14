بذور الشيا.. فوائد لصحة القلب والأمعاء تساعد على الشعور بالشبع

تعد بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، رغم صغر حجمها، إذ تحتوي على الألياف والبروتين والأحماض الدهنية من نوع أوميجا 3، بالإضافة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

وأصبحت هذه البذور من المكونات الشائعة في الأنظمة الغذائية الصحية، إذ يمكن إضافتها إلى الزبادي والشوفان والعصائر، أو استخدامها في إعداد الحلويات المنزلية.

ووفقًا لموقع Harvard Health Publishing، تتميز بذور الشيا باحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف والدهون غير المشبعة، فضلًا عن مركبات مضادة للأكسدة، ما يجعلها خيارًا غذائيًا مفيدًا عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

بذور الشيا وصحة الجهاز الهضمي

من أبرز مميزات بذور الشيا احتواؤها على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الإخراج، وقد تساهم في تقليل الإمساك عند تناولها بانتظام مع شرب كمية كافية من الماء.

وعندما تختلط البذور بالسوائل، تمتص الماء وتكوّن مادة هلامية تساعد على زيادة حجم محتويات الطعام داخل الجهاز الهضمي، كما قد تسهم في إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالامتلاء.

هل تساعد بذور الشيا على إنقاص الوزن؟

قد يساعد محتواها المرتفع من الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو ما يمكن أن يدعم التحكم في كمية الطعام التي يتناولها الشخص خلال اليوم. لكن لا توجد أدلة قوية تؤكد أن بذور الشيا وحدها تؤدي إلى فقدان الوزن بصورة مباشرة أو ملحوظة.

وللاستفادة منها، يمكن إضافة كمية صغيرة إلى الزبادي أو الشوفان أو إعدادها بالحليب مع الفاكهة، مع الانتباه إلى السعرات الحرارية الناتجة عن الإضافات مثل السكر والعسل والمكسرات.

دعم صحة القلب

تحتوي بذور الشيا على حمض ألفا لينولينيك، وهو أحد أحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية التي يحتاج إليها الجسم من الغذاء، كما أن الألياف الموجودة فيها قد تساعد على تحسين بعض مؤشرات صحة القلب ضمن نظام غذائي متوازن.

ومع ذلك، تشير المراجعات العلمية إلى أن نتائج الدراسات البشرية حول تأثير بذور الشيا وحدها في ضغط الدم والكوليسترول والوزن ليست حاسمة، لذلك لا ينبغي اعتبارها علاجًا لأمراض القلب أو بديلًا عن الأدوية.

مصدر للبروتين والمعادن

توفر بذور الشيا البروتين النباتي، إلى جانب معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، التي تدخل في وظائف مهمة تشمل الحفاظ على صحة العظام والعضلات والأعصاب، كما تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في حماية الخلايا من التلف.

الطريقة الصحيحة لتناول بذور الشيا

يمكن نقع البذور في الحليب أو الماء لمدة لا تقل عن 15 إلى 20 دقيقة حتى تمتص السوائل وتكوّن قوامًا هلاميًا، أو إضافتها إلى أطعمة رطبة مثل الزبادي والشوفان.

ويُنصح بالبدء بكمية صغيرة وزيادتها تدريجيًا لتجنب الانتفاخ والغازات، مع شرب الماء بصورة كافية، ومن المهم عدم ابتلاع البذور الجافة بمفردها ثم شرب الماء بعدها، لأنها تتمدد بسرعة وقد تسبب انسدادًا في المريء، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبة البلع.