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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
رنا عصمت

الجرجير من الخضروات الورقية الخضراء التابعة للعائلة الصليبية، ويُعرف علمياً باسم Eruca sativa، ويتميز بقيمته الغذائية العالية رغم انخفاض سعراته الحرارية، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم.

فوائد الجرجير للجسم..

 

1- دعم صحة القلب والأوعية الدموية ..

يحتوي الجرجير على النترات الطبيعية التي تساعد على تحسين وظيفة الأوعية الدموية والمساهمة في تنظيم ضغط الدم.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤثر سلباً على القلب.

النتيجة: قد يساهم تناول الجرجير ضمن نظام غذائي صحي في دعم صحة القلب والدورة الدموية.

2- تقوية العظام ..

يعد الجرجير من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين K، وهو عنصر أساسي لصحة العظام.

يساعد في:

تحسين استخدام الكالسيوم.

دعم كثافة العظام.

المساهمة في تقليل خطر هشاشة العظام.

3- تعزيز المناعة ..

يحتوي على كميات جيدة من فيتامين C الذي يساعد على:

دعم الجهاز المناعي.

المساهمة في إنتاج الكولاجين.

حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية.

4- غني بمضادات الأكسدة ..

يحتوي الجرجير على مركبات نباتية مثل:

الكاروتينات.

الفلافونويدات.

الجلوكوسينولات.

تساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

5- دعم صحة العين ..

يحتوي على:

اللوتين.

الزياكسانثين.

فيتامين A.

وهي عناصر مهمة للحفاظ على صحة العين وقد تساعد في حماية الشبكية مع التقدم في العمر.

6- تحسين الهضم ..

الألياف الموجودة في الجرجير تساعد على:

تحسين حركة الأمعاء.

دعم صحة الجهاز الهضمي.

المساهمة في الوقاية من الإمساك.

7_ المساعدة في التحكم بالوزن ..

الجرجير:

منخفض السعرات الحرارية.

غني بالماء.

يحتوي على الألياف.

لذلك يساعد على زيادة الشعور بالشبع عند إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن.

8- دعم صحة الجلد ..

بفضل احتوائه على:

فيتامين C.

فيتامين A.

مضادات الأكسدة.

يساهم في دعم إنتاج الكولاجين والمحافظة على صحة البشرة.

9- المساهمة في تنظيم سكر الدم ..

تشير بعض الدراسات إلى أن الخضروات الورقية الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة قد تساعد ضمن نظام غذائي صحي على تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم.

لكن الجرجير ليس علاجاً للسكري ولا يغني عن الأدوية الموصوفة.

المصدر ديلى ميرور

فوائد الجرجير للجسم الجرجير ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

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