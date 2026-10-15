جمال عبدالحميد: عندي معلومة أن الفار كان معطلًا في مباراة القمة

فجّر جمال عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، مفاجأة قوية بشأن مباراة القمة أمام الأهلي، بعدما كشف عن امتلاكه معلومة تفيد بتعطل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال اللقاء، بالتزامن مع هجومه على القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة، مؤكدًا أن الزمالك لم يحصل على حقه داخل الملعب.

وقال عبدالحميد، في تصريحاته لبرنامج «الديفندر» المذاع على قناة الشمس الزرقاء، إن مباراة القمة جعلته يشعر وكأن هناك قانونين للتحكيم في العالم، أحدهما يُطبق في مصر والآخر في أوروبا، منتقدًا ما يراه اختلافًا في تفسير وتطبيق قوانين اللعبة، خاصة في المباريات الكبرى.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه يمتلك معلومة تفيد بأن تقنية الفيديو «VAR» كانت معطلة خلال مباراة القمة، في تصريح يثير تساؤلات حول مدى جاهزية التقنية أثناء اللقاء، وهي المعلومة التي تحتاج إلى تأكيد رسمي من الجهات المختصة.

وتطرق عبدالحميد إلى الجدل المثار حول الحالات التحكيمية في المباراة، مشيرًا إلى أن الخبير التحكيمي السوري جمال الشريف أكد وجود ركلة جزاء لصالح الزمالك، معتبرًا أن الفريق الأبيض لم يحصل على حقه في المواجهة.

ووجّه نجم الزمالك السابق انتقادات للمدافعين عن حكم المباراة، قائلًا إن من دافعوا عنه، بحسب وجهة نظره، ينتمون إلى النادي الأهلي أو لجنة الحكام، كما أبدى اعتراضه على طريقة تفسير قوانين التحكيم في مصر، معتبرًا أنها تُفسر وفقًا للانتماءات.



وفي رسالة لافتة، شدد جمال عبد الحميد على أن الأهلي، بما يمتلكه من نجوم كبار وإمكانيات فنية ومادية ضخمة، ليس في حاجة إلى حكم من أجل تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الفريق يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله لحسم المباريات داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح أن اعتراضه لا يستهدف التقليل من الأهلي أو التشكيك في قدرات لاعبيه، وإنما يأتي دفاعًا عن حق الزمالك في الحصول على قرارات عادلة، بعيدًا عن الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على نتيجة المباريات.

واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطبيق قوانين التحكيم بمعايير واحدة على جميع الأندية، في ظل الجدل الذي أثارته مباراة القمة، مشددًا على أن العدالة التحكيمية تظل مطلبًا أساسيًا لضمان تكافؤ الفرص، فيما يبقى الحديث عن تعطل تقنية الفيديو بحاجة إلى توضيح رسمي يحسم الجدل الدائر حول الواقعة.