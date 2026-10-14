أمين الإفتاء يوضح حكم شراء مدفن للأسرة واحتساب ثوابه صدقة جارية للمتوفى

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم شراء مدفن للأسرة واحتساب ثوابه صدقة جارية عن الأب المتوفى، إذا كانت الأم ترغب في تخصيص المال لهذا الغرض وإهداء ثوابه إليه.

حكم شراء مدفن للأسرة واحتساب ثوابه صدقة جارية عن الأب المتوفى

وأضاف الدكتور أحمد عبد العظيم، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الصدقة الجارية هي ما يُحبس أصلها ويستمر نفعها، موضحًا أن شراء المدافن يُعد من صور الصدقة الجارية التي يجوز أن يُهدى ثوابها إلى المتوفى.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا مانع من إضافة الأبناء أموالًا إلى المبلغ الذي خصصته الأم لشراء مدفن للأسرة، مع احتساب ثواب هذه الصدقة عن الأب المتوفى.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ثواب هذا العمل يصل إلى الأب المتوفى، وأن الانتفاع بالمدفن ودفن الأشخاص فيه لا يمنع من احتساب ثواب الصدقة الجارية له، ما دام الغرض هو التصدق عنه وتخصيص المال لهذا العمل.