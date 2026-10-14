أمين الفتوى يوضح حكم زواج الفتاة دون ولي إذا منعها والدها من الزواج بشخص كفء

كشف الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم زواج الفتاة لنفسها دون ولي إذا منعها والدها من الزواج بشخص كفء لها، رغم رغبتها في الارتباط به وتمسكها بهذا الاختيار.

ما حكم زواج الفتاة لنفسها دون ولي؟

وأضاف الدكتور أحمد عبد العظيم، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المذهب الحنفي يجيز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، وهو ما عليه العمل في الفتوى والقضاء، موضحًا أن الأفضل هو محاولة حل الخلاف مع الأب والوصول إلى توافق يراعي اعتبارات الأسرة والمجتمع.

وأشار أمين الفتوى إلى أن من شروط ذلك أن تكون الفتاة بالغة عاقلة وقادرة على التصرف، ناصحًا إياها بالتأكد من كفاءة الشخص الذي ترغب في الزواج منه، وعدم اتخاذ القرار بدافع العاطفة وحدها، مع الاستماع بموضوعية إلى وجهة نظر والدها وأسباب رفضه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن رفض الأب قد يكون نابعًا من وجهة نظر يراها لمصلحة ابنته، وليس بالضرورة تعنتًا، فقد يرى أن الشخص المتقدم غير كفء لها، ولذلك ينبغي التحقق من أسباب الرفض قبل اتخاذ أي خطوة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا كان الشخص كفئًا للفتاة، وكان رفض الأب نابعًا من التعنت، فلا حرج عليها في أن تزوج نفسها وفقًا للمذهب الحنفي، مع التأكيد على أن محاولة إرضاء الأب والتوصل إلى حل يحقق التوافق الأسري تظل هي الأفضل متى أمكن ذلك.