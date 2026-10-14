قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط يطالب بإعادة التعريف بقادة حرب أكتوبر: من ينسى هذا التاريخ لا يمكن أن يكون مصريا
رسالة نارية من أبو الغيط لـ سموتريتش: ربما نسوا حرب أكتوبر المرعبة
أبو الغيط: مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي
أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل بحرب أكتوبر
أبو الغيط: الرئيس السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية
رد حاسم من السادات.. أبو الغيط يكشف كواليس طرح مصري للانسحاب الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر
التشاور الاجتماعي يوصي بمد الدورة النقابية لمدة عام آخر
مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول أمام لاسك بدوري الأبطال
فرانس برس: السعودية تؤجّل بطولة «Six Kings Slam» العالمية للتنس بعد هجمات الفصائل المسلحة
«أبو الغيط» عن زيارة الرئيس السيسي الآسيوية: مصر تستحق أن تقف بين النمور الآسيوية بالمستوى نفسه
أبو الغيط: الاستراتيجية المصرية جمعت بين القوة العسكرية والدبلوماسية لاستعادة سيناء
«كان نفسي يكون عايش ليقول عندكم السيسي».. كيسنجر يشيد بالقادة العظام لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الإفتاء يوضح حكم سداد ديون الغارمين من أموال الزكاة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز سداد ديون الشخص المدين من أموال الزكاة، إذا كان الدين يمثل عبئًا عليه ولا يستطيع الوفاء به.

هل يجوز سداد ديون الشخص المدين من أموال الزكاة؟

وأضاف الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الشخص الذي تراكمت عليه الديون وعجز عن سدادها يجوز مساعدته من أموال الزكاة، ولا مانع شرعًا من توجيه الزكاة لسداد ما عليه من مستحقات.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا التصرف جائز شرعًا، ما دام المدين عاجزًا عن سداد دينه، بما يتيح تخفيف الأعباء المالية عنه ومساعدته على تجاوز أزمته.

دعاء سداد الدين

(اللهُ؛ اللهُ ربي ، لا أُشركُ به شيئًا).

(دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).
(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي). (دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ).

(لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

روي عن أبيّ بن كعب أنّه قال: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا ذهب ثُلُثَا الليلِ قام فقال يا أيُّها الناسُ اذكُروا اللهَ اذكروا اللهَ جاءتِ الراجفةُ تَتْبَعُها الرادِفَةُ جاء الموتُ بما فيه جاء الموتُ بما فيه قال أُبَيٌّ قلْتُ يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال : إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ).

(اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ).

(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).(اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحويلِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ).

دعاء سداد الديون والرزق

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم فى أمر جديد أخرجني من حلق الضيق الى أوسع الطريق بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين.

اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من الفقرِ ، وأعوذُ بك من القِلَّةِ والذِّلَّةِ ، وأعوذُ بك أن أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ”.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

اللهم ارزقني علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم.

اللهم وانت ربي ولك العلم ما في قلبي ارزقني نيتي من المال و البنون و تعزيز و توفيق و صراط المستقيم.

اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه وخيرا لم افكر به واستجابة لدعاء اكرره دائما وهب لي ما أريد.

يا الله أرزقني المال الحلال الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. يا الله أرزقني والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة.

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل يجوز سداد ديون الشخص المدين من أموال الزكاة حكم سداد ديون الغارمين من أموال الزكاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

رفع المخلفات

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشارع عثمان محرم في الجيزة

العروسين أثناء زفة القرية لهم

بدلا من حفل الزفاف.. عريس يتوجه إلى العمرة برفقة عروسه في إسنا

جامعة جنوب الوادى الأهلية

خلال لقاء الإعلاميين.. رئيس جنوب الوادي الأهلية يستعرض خطة تطوير الشاملة للجامعة

بالصور

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد