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أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

ما هي أفضل صدقة تقدمها إلى الأب المتوفى؟ من الأسئلة الكثيرة التي ترد إلى دار الإفتاء حيث يسأل عدد كبير عن كيفية بر آبائهم بعد الوفاة، والتقرب إلى الله تعالى بما ينفعهم في قبورهم ويرفع درجاتهم، حيث يبحث كثيرون عن أفضل صدقة جارية للوالد المتوفى، وهل الأفضل التصدق بالمال أم توفير المياه للمحتاجين أم المساهمة في بناء مسجد أو كفالة يتيم؟ وقد بيّنت السنة النبوية مشروعية الصدقة عن الميت وانتفاعه بها وفي السطور التالية نعرض أفضل صدقة إلى الأب المتوفى وفقا لدار الإفتاء.

أفضل صدقة جارية للأب المتوفى.. 5 أعمال ينفعه ثوابها

وكان الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وضح أفضل صدقة إلى الأب المتوفى، قائلا إن من أفضل أنواع الصدقة للمتوفى هو كفالة طالب علم ودعمه في مصاريف دراسته، وكل علم يتعلمه الطالب، وكل حسنات يقوم بها بعد تخرجه ستكون في ميزان حسنات الوالدين.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة، إلى أن الصدقات الجارية التي تعود بالنفع على الوالدين بعد وفاتهما، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تفتح بابًا للحسنات لا ينقطع.

ما الأعمال التي تنفع الأب بعد وفاته؟

وحدد أمين الفتوى بدار الإفتاء أفضل صدقة إلى الأب المتوفى ومنها إطعام الطعام، وأيضًا توزيع المصاحف في المساجد ليستخدمها المصلون، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب، أو المشاركة في مشروعات توفر مياه نظيفة.

وأكد أن أعمال التي تعتبر ضمن الصدقة للمتوفى هو قراءة القرآن وهب ثوابه للوالدين الإنسان يمكنه القيام بأي عمل صدقة حسب استطاعته، ويهدي ثواب هذا العمل للوالدين، مما يضاعف حسناتهم دون أن ينقص من أجر فاعل الخير.

5 أعمال للصدقة عن الوالد المتوفى

من أفضل ما يمكن أن يقدمه الابن لأبيه المتوفى الصدقة عنه بما ينفع الناس، مثل:

  1. سقيا الماء: بالمساهمة في توفير مياه الشرب للمحتاجين أو إنشاء سبيل ماء.
  2. الصدقة الجارية: بالمساهمة في مشروع خيري مستدام ينتفع به الناس.
  3. مساعدة الفقراء والمحتاجين: بتقديم الطعام أو المال للأسر الأكثر احتياجًا.
  4. المساهمة في علاج المرضى: من خلال التبرع للمستشفيات أو مساعدة غير القادرين.
  5. كفالة الأيتام: وتوفير احتياجاتهم الأساسية بحسب القدرة والاستطاعة.

دعاء للميت عند زيارة القبور

• اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”.

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”.

• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

أدعية قصيرة للميت

  1. اللهم اغفر له وارحمه واعفُ عنه.
  2. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين.
  3. اللهم آنس وحشته، وارحم غربته، ونوّر قبره.
  4. اللهم اجعل قبره نورًا وفسحة وسرورًا.
  5. اللهم اجمعه بمن يحب في جنات النعيم.
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