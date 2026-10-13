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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء: بر الأم واجب حتى مع سوء المعاملة.. وعدم المسامحة لا يمنع حسن معاملتها

بر الأم
بر الأم
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال فتاة تقول إنها الابنة الوحيدة وسط إخوتها الذكور، وإن والدتها تعاملها بقسوة وتصرخ في وجهها باستمرار، ما جعلها تشعر بأن أمها تكرهها، وتتساءل عما إذا كان عليها ذنب لعدم مسامحتها.

أمين الإفتاء: لا يجوز للإنسان معاملة والديه بطريقة سيئة حتى لو صدر منهما تصرف غير منضبط

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن بر الأم واجب على الابن والابنة في جميع الأحوال، ولا يجوز للإنسان أن يعامل والديه معاملة سيئة، حتى لو صدر منهما تصرف غير منضبط، مؤكدًا أن سوء معاملة الأم لا يبرر الإساءة إليها أو التخلي عن برها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن التمييز بين الأبناء بسبب النوع، وتفضيل الذكور على الإناث لمجرد كونهم ذكورًا، أمر لا يصح، مؤكدًا أن البنت لم تختر جنسها، وأن كونها أنثى يستدعي مزيدًا من الاهتمام والرعاية، وليس القسوة أو التمييز في المعاملة، داعيًا الأمهات والآباء إلى تقوى الله في أبنائهم، حتى يحسن الأبناء معاملتهم.

وحول تساؤل الفتاة بشأن إمكانية استمرارها في بر والدتها مع عدم مسامحتها على ما تعرضت له من إساءة، أوضح شلبي أن ما في القلوب أمر بين الإنسان وربه، وأنه يمكن للإنسان أن يكون حزينًا من تصرفات شخص ما، لكنه يحرص في الوقت نفسه على معاملته بما يرضي الله، والقيام بواجباته تجاهه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مجاهدة النفس تتمثل في أن يؤدي الإنسان ما عليه من واجبات، ويحسن معاملة الآخرين، ويكظم غيظه، حتى مع وجود ألم داخلي بسبب بعض التصرفات، موضحًا أن العبرة الأساسية هي حسن المعاملة الظاهرة، مع توجيه النصح إلى المحيطين بالأسرة للتدخل في الإصلاح وتقريب وجهات النظر بين الأم وابنتها.

وأكد أمين الفتوى أهمية دور الإخوة وبقية أفراد العائلة في احتواء الخلافات الأسرية، وتوعية الأم بأهمية العدل بين أبنائها، وحسن التعامل معهم دون تمييز، بما يسهم في إصلاح العلاقة الأسرية وتخفيف أسباب الخلاف.

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء بر الأم

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