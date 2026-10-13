أمين الإفتاء: دخول الجنة برحمة الله.. والتفاضل بين الناس يكون بالأعمال الصالحة لا بالنوع

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دخول الجنة يكون برحمة الله سبحانه وتعالى، وأن التفاضل بين الناس لا يرتبط بكون الإنسان رجلًا أو امرأة، وإنما يكون بالإيمان والعمل الصالح، مع افتقار الجميع إلى رحمة الله وفضله.

أمين الإفتاء: العلاقة بين العبد وربه تقوم على الإيمان والعمل الصالح والرجاء في رحمة الله

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لن يُدخل أحدًا عملُه الجنة»، فقال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»، مشيرًا إلى أن هذا الحديث يؤكد أن رحمة الله هي الأساس، وأن الإنسان لا يستغني عن فضل الله مهما قدم من أعمال صالحة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ولا تختص بذكر دون أنثى، أو كبير دون صغير، مؤكدًا أن أبواب رحمة الله مفتوحة لعباده، وأن الحكم على مصير الإنسان في الآخرة لا يقوم على جنسه، وإنما الأمر إلى الله ورحمته وعدله.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المفاضلة بين الناس تكون بالأعمال، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»، وقوله سبحانه: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً»، موضحًا أن معيار التفاضل هو الإيمان والعمل الصالح، وليس كون الإنسان رجلًا أو امرأة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن العلاقة بين العبد وربه تقوم على الإيمان والعمل الصالح والرجاء في رحمة الله، مؤكدًا أن الجميع يحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الأعمال الصالحة سبب لنيل فضله، دون أن يستغني بها الإنسان عن رحمته.