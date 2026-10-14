هل قول حسبي الله ونعم الوكيل يعد اعتداء على الآخرين؟.. أمين الإفتاء يوضح

بيّن الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قول «حسبي الله ونعم الوكيل» لا يُعد اعتداءً على الآخرين أو دعاءً عليهم، وإنما هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والاحتساب عنده والاعتماد عليه في مواجهة المواقف المختلفة.

هل قول حسبي الله ونعم الوكيل يعد اعتداءً على الآخرين؟

وأضاف الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه العبارة تعبر عن حال المسلم الذي يفوض أمره إلى الله، ويجعله سبحانه وتعالى حسبه ووكيله، مؤكدًا أنها لا تحمل في ذاتها معنى الاعتداء على أحد.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإنسان قد يدعو الله بأمر يظن أنه خير له، بينما يكون فيه ضرر لا يعلمه، موضحًا أن تفويض الأمر إلى الله يتضمن طلب أن يختار الله للإنسان ما فيه الخير، وأن يهيئ له الأسباب التي تعينه على تحقيق ما ينفعه.

وأكد أن قول «حسبي الله ونعم الوكيل» هو تعبير عن تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه، وليس بالضرورة دعاءً على شخص أو اعتداءً عليه، كما يعتقد بعض الناس.