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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عكس التوقعات .. بداية لطيفة لأغسطس| أمطار خفيفة ورياح تلطف الأجواء بالمحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الطقس اليوم .. بداية أغسطس

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون حار رطب نهارا على أغلب الانحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وشهد الطقس صباح اليوم، نشاط شبورة مائية منذ الساعة الرابعة فجرا، على بعض الطرق المؤدية من  وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار ورياح تلطف الأجواء

يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتشهد مناطق السواحل تحديدا مطروح والعلمين والاسكندرية، اضطراب في الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح هناك إلى 50 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار.

يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار ضعيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري أيضا، وتكون خفيفة أحيانا أيضا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية.

تشهد أيضا مناطق جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، فرص امطار خفيفة خلال الطقس اليوم تمتد إلى مدينة حلايب، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

عن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 25 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 29 درجة
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24 درجة
جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 29 درجة

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