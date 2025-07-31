حالة الطقس غدا .. حار رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوبي البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمالي البلاد حتى القاهرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمالي الوجه البحري ومدينة حلايب على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوبي الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوبي البلاد وجنوبي سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الادارية 35 24

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 25

نخل 35 22

كاترين 32 18

الطور 35 26

طابا 35 23

شرم الشيخ 38 30

الإسكندرية 30 23

العلمين 30 22

مطروح 29 23

السلوم 32 21

سيوة 36 23

رأس غارب 36 28

الغردقة 37 29

سفاجا 36 29

مرسى علم 37 30

شلاتين 37 30

حلايب 34 30

أبو رماد 35 29

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 25

أسيوط 35 24

سوهاج 39 27

قنا 40 28

الأقصر 40 29

أسوان 41 30

الوادي الجديد 40 29

أبو سمبل 41 30

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 34

المدينة 42 30

الرياض 45 31

المنامة 41 33

أبوظبى 44 34

الدوحة 43 34

الكويت 49 35

دمشق 37 19

بيروت 31 27

عمان 31 19

القدس 30 21

غزة 30 26

بغداد 45 31

مسقط 32 26

صنعاء 28 16

الخرطوم 39 27

طرابلس 31 26

تونس 32 22

الجزائر 27 20

الرباط 29 19

نواكشوط 29 23

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 35 22

إسطنبول 30 24

إسلام آباد 33 25

نيودلهي 31 26

جاكرتا 34 23

بكين 33 23

كوالالمبور 34 25

طوكيو 30 25

أثينا 32 24

روما 31 18

باريس 25 14

مدريد 34 20

برلين 21 15

لندن 22 13

مونتريال 23 14

موسكو 27 18

نيويورك 23 17

واشنطن 25 18

أديس أبابا 19 13