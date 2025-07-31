مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم، الخميس 31-7- 2025.

سعر الذهب اليوم الخميس

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3895 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4544 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5194 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36358 جنيها.

ارتفاع الذهب في البورصات العالمية:

أكد المهندس إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وأن حركة الذهب على مدار الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية كانت محدودة، وأن هذا بسبب الاستقرار في الأوضاع السياسية الذي نتج عنه استقرار في أسعار الذهب.

انخفاض أسعار الذهب في مصر:

وقال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تصريحات تلفزيونية، إن الفترة الحالية تشهد أسعار الذهب المحلي انخفاضات، على الرغم من أن الأسعار العالمية مرتفعة، وهذا ناتج عن قوة الجنيه المصري أمام الدولار.

انخفاضات جديدة بأسعار الذهب

ولفت إلى أن تعافي الجنيه يدفع باتجاه هبوط أسعار الذهب في مصر، وأن الفترة المقبلة قد يكون هناك انخفاضات جديدة، ولكن الانخفاضات ستكون بأرقام قليلة، وأن هناك تقارير عالمية تشير إلى أن الجنيه المصري في طريقه للتعافي.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 31-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.78 جنيه للبيع و48.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.36 جنيه للبيع، و56.11 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.21 جنيه للبيع، و64.99 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.00 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.73 جنيه للبيع، و159.23 جنيه للشراء.



واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7- 2025.

حالة الطقس اليوم الخميس 31 يوليو 2025

العظمى والصغرى

القاهرة 34 25

بورسعيد 32 26

الإسكندرية 31 24

مطروح 30 23

شلاتين 39 29

شرم الشيخ 39 30

أسوان 44 30

وفي بعض الدول العربية

الرياض 43 33

أبو ظبي 39 34

بيروت 29 27

القدس 31 22

طرابلس 29 24

الخرطوم 37 31