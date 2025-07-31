تكاثر السحب الرعدية الممطرة .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من ( حلايب -شلاتين)، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب أسوان .



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود البلاد ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (حلايب) على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشماية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء الأرصاد، تنشط رياح على جميع الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من (2 - 3) أمتار، والرياح السطحية: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر; تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من (1.5 - 2) متر، والرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الادارية 35 24 6

أكتوبر 35 24 بنها 34 25

دمنهور 33 25

وادى النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 22

كاترين 32 18

الطور 35 26

طابا 35 23

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 31 24

العلمين 30 23

مطروح 30 23

السلوم 31 22

سيوة 36 23

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 29

حلايب 35 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 35 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 30

الوادى الجديد 42 29

أبوسمبل 44 30