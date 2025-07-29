الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم وسقوط أمطار

أعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، مؤكدة أن البلاد بدأت تشهد تراجعا تدريجيًا في شدة الموجة الحارة التي سيطرت على مختلف الأنحاء خلال الأيام الماضية.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، أن البلاد تأثرت مؤخرًا بموجة شديدة الحرارة تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، إلا أن طقس اليوم يشهد انخفاضا طفيفا يقدر بنحو درجتين مقارنة بالأيام السابقة.

وقالت إن نسب الرطوبة لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث تتخطى 95% بالمناطق الساحلية وتصل إلى 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ما يجعل الأجواء أكثر إحساسا بالحرارة.

وأضافت أن المحافظات الجنوبية تسجل أعلى معدلات الحرارة ببلوغها 45 درجة مئوية، مع فرص لتساقط أمطار خفيفة على أقصى جنوب البلاد، كما حذرت من نشاط الرياح الذي قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج.

وأكدت أن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة سيبدأ اعتبارا من غد، الأربعاء، وذلك لانكسار الموجة الحارة واستقرار الأجواء نسبيا على مختلف المناطق.