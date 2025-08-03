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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في بعض المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في بعض المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في بعض المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوبي سيناء وجنوبي البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة.

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حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في بعض المناطق

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية والقاهرة

المدينة / العظمى / الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 24
6 أكتوبر 35 24
بنها 34 25
دمنهور 33 25
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 24

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في بعض المناطق

طنطا 34 24
دمياط 31 26
بورسعيد 31 26
الإسماعيلية 36 25
السويس 35 25
العريش 32 24
رفح 31 23
رأس سدر 38 26
نخل 35 20
كاترين 31 18
الطور 36 28
طابا 35 22
شرم الشيخ 37 29
الإسكندرية 32 24
العلمين 31 23
مطروح 30 24
السلوم 32 22
سيوة 36 22
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 28
سفاجا 37 28
مرسى علم 37 29
شلاتين 38 29
حلايب 35 30
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 34 30
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 37 25
سوهاج 39 26
قنا 41 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 40 26
أبو سمبل 41 27

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في بعض المناطق

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة/ العظمى/ الصغرى
مكة المكرمة 43 34
المدينة المنورة 43 32
الرياض 45 31
المنامة 41 32
أبوظبي 45 33
الدوحة 41 32
الكويت 49 35
دمشق 37 18
بيروت 31 26
عمان 32 21
القدس 30 22
غزة 30 26
بغداد 46 33
مسقط 32 28
صنعاء 29 16
الخرطوم 37 27
طرابلس 32 23
تونس 32 22
الجزائر 27 20
الرباط 29 20
نواكشوط 31 24

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في بعض المناطق

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة/ العظمى/ الصغرى
أنقرة 32 20
إسطنبول 31 22
إسلام آباد 35 25
نيودلهي 32 26
جاكرتا 34 24
بكين 29 23
كوالالمبور 33 25
طوكيو 36 27
أثينا 33 22
روما 32 19
باريس 28 18
مدريد 39 22
برلين 24 17
لندن 23 12
مونتريال 27 15
موسكو 26 18
نيويورك 30 21
واشنطن 30 17
أديس أبابا 20 13

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